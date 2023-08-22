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Elektrik Dağıtımı Nedir, Elektrik Tedariki Ne Anlama Gelir?



Modern yaşantımızda kullandığımız enerjinin büyük bir bölümünü oluşturan elektrik enerjisi üretim, dağıtım ve tedarik süreçleri açısından farklı kuruluşların sorumluluğundadır. Bu noktada tüketiciler tarafından elektrik tedariki nedir ya da elektrik tedarik firması neler yapar gibi soruların yanıtları da merak edilmektedir.

Elektrik tedariki, elektrik enerjisinin başta evler ve işyerleri olmak üzere sanayi kuruluşları gibi tüm yaşam ve çalışma alanlarına ulaştırma sürecini özetleyen bir kavramdır. Elektrik tedarik hizmetini veren yerler ise özel kuruluşlardır ve "elektrik perakende satış şirketi" olarak hizmet verirler. Bu firmaların bazı temel sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar arasında en önemli olanlardan biri tüm abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Genel olarak elektrik tedarik firmaları ne iş yapar sorusunun yanıtını kısa bir liste halinde aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.



Bu firmalar EPDK perakende satış lisansına sahiptir ve bu lisans kapsamında elektrik abonelerine satış yapar.

Satış sonrası, kullanım miktarına bağlı olarak tüketici faturası düzenler ve aynı zamanda tahsilat işlemlerini gerçekleştirir.

Elektrik aboneliği sürecinin yasalara uygun bir şekilde başlaması, sonlandırılması, tarife değişikliklerinin gerçekleştirilmesi işlemleri bu firmalar tarafından yapılır.

Belirlenen bölgelerde serbest olan ya da henüz elektrik tedarikçisini seçmemiş olan elektrik abonelerine enerjinin satışını gerçekleştirir.

Elektrik tedarik firmaları EPDK tarafından belirlenen yıllık elektrik tüketim limitinin üstünde olan abonelere indirimli elektrik satışı yapabilme imkanına sahiptir.

Tüketicilerin tedarikçisi ile olan anlaşmasının sona ermesi durumunda kendi bölgesi içerisinde son kaynak tedarikçisi olarak hizmet verir.



Elektrik Dağıtımı Ne Demek?



Elektrik dağıtımı ise elektrik enerjisinin üretildiği yerden son kullanıcıya ulaşma süreci olarak özetlenebilir. Bilindiği gibi elektrik enerjisinin dağıtımı orta ve alçak gerilim hatları, trafo merkezleri ile işleyişi sağlanan bir şebeke aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu firmalara yönelik düzenlemeler ise Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş durumdadır ve firmaların bu düzenlemelerin tamamına uyma yükümlülüğü bulunur. Sunulan hizmetler de söz konusu yasa kapsamında belirlenmektedir.



Ülkemizde elektrik tedariki hizmeti veren 21 farklı firma bulunuyor. Aynı zamanda 21 farklı elektrik dağıtım bölgesinin bulunduğunu da söylemek gerekir. Bu konuda daha fazla bilgi almak isterseniz en güncel bilgilere Türkiye'nin ilk özelleşen elektrik perakende şirketi Aydem Perakende'nin web sitesi www.aydemperakende.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca sitede bulunan Tasarruf Asistanı sayesinde elektrik tüketimi hesaplama işlemlerinizi de kolayca gerçekleştirebilirsiniz!

