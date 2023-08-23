Çanakkale'de ikinci yangın: Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını başladı

Gelibolu Yarımadası'nda ilçeye bağlı Küçükanafarta köyünde İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

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