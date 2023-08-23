Çanakkale'de ikinci yangın: Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını başladı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 16:45, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 16:45
Gelibolu Yarımadası'nda ilçeye bağlı Küçükanafarta köyünde İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.