CTE'den yabancı uyruklu hükümlülerle ilgili haberlere açıklama

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yabancı hükümlülerin tahliyeleri ve açık ceza infaz kurumlarından firarlarıyla ilgili paylaşımlarda bulunulduğu anımsatıldı.

Açık İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nde yabancı uyrukluların açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarında koşullu salıverilme tarihine 3 yıldan az süre kalma şartı arandığı ifade edilen açıklamada, Danıştay 10. Dairesinin 22 Kasım 2018'deki kararıyla ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak "yabancı uyruklu hükümlü" ibaresinin kaldırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, değişiklik tarihinden sonra yabancı uyruklu hükümlülerin de ayrım yapılmaksızın açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya başladığı vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik ve Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kapsamında yabancı uyruklu hükümlülerin salıverilmeleri öncesinde İçişleri Bakanlığından görüş sorulmaktadır. Kurumlarımız ile ilişiği kalmayan ve denetimli serbestlikten yararlanacaklara ilişkin yazışmalar, Göç İdaresi Başkanlığı ile düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak yasa tarihinde Kovid-19 dolayısıyla izinde olan hükümlülerin işlemleri evrak üzerinden yapılmıştır. Hükümlüler, yapılan bu evrak işlemleri neticesinde denetimli serbestlikten yararlanmaya hak kazanmıştır."

- "Sakınca bildirildiği halde ceza infaz kurumlarından salıverilmiş hükümlü bulunmamakta"

Açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlülerin Kovid-19 sürecinde 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayıldığı bildirildi.

"Söz konusu haberlerde yer alan yabancı hükümlüler ceza infaz kurumlarında fiilen bulunmayan, Kovid-19 izninden yaralanış izin süresinin sonunda teslim olmaları gerekirken teslim olmayan kişilerdir." bilgisine yer verilen açıklamada, açık ceza infaz kurumlarında izinden dönmeyen kişilerin yasal olarak firar etmiş sayıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumlarında bulunduğu ve ülkede kalmasında sakınca olduğunun iddia edildiği yabancı hükümlüler, Kovid-19 izni nedeniyle ceza infaz kurumu dışında bulunan hükümlülerdir. Bu nedenle sakınca bildirildiği halde ceza infaz kurumlarından salıverilmiş bir hükümlü bulunmamaktadır. Öte yandan söz konusu haberlerde yer alan Sincan Ceza İnfaz Kurumundan Kırşehir Açık Ceza İnfaz Kurumuna nakledin yabancı hükümlüler toplu halde otobüslerle sevk edilmiş olup firar ettiği belirtilen bazı hükümlüler halen ceza infaz kurumunda bulunmakta, bazı yabancı hükümlüler ise izin hakkını kullanmaktadır. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülere hak olarak verilen izinden dönmeyen Tük vatandaşları olduğu gibi yabancı uyruklu kişiler de olabilmektedir. Bu kişiler tüm haklarını kaybetmektedirler. Ceza infaz kurumlarının idaresi, ilgili mevzuat kapsamında yürütülmekte olup ceza infaz kurumlarında alınan güvenlik önlemlerine rağmen çok sayıda hükümlünün firar ederek kamu güvenliğini tehdit ettiği algısı oluşturabilecek söz konusu haberler gerçeklikten uzaktır."