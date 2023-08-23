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Ankara Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğünde 16 il emniyet müdür yardımcılığı, 24 şube müdürlüğü ve 20 ilçe emniyet müdürlüğüne yeni görevlendirmeler yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 17:19, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 17:21
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Ankara Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar yapıldı

Engin Dinç'in Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 2 Ağustos'ta atandığı Ankara Emniyet Müdürlüğünde yeni isimler görevlendirildi.

Bu kapsamda 16 il emniyet müdür yardımcılığı, 24 şube müdürlüğü ve 20 ilçe emniyet müdürlüğünde yeni görevlendirmeler yapıldı.

Ayrıca şube müdür yardımcılıkları ve ilçe emniyet müdür yardımcılıklarına çeşitli rütbelerden yeni isimler atandı.

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