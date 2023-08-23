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İnsan tacirine tarihin en büyük hapis cezası

Antalya'da 33 yabancı uyruklu şahsı çalışma vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getiren, pasaport ve cep telefonlarına zorla el koyarak bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçunu zorla işleten yabancı uyruklu şahıs 220 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 220 yıl hapis cezasının Türkiye'de bir insan tacirine verilen en yüksek ceza olduğu bildirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 18:10, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 18:11
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İnsan tacirine tarihin en büyük hapis cezası

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi Başkanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26 Nisan 2021 tarihinde icra edilen operasyonda; 33 Tayvan Uyruklu şahsı çalışma vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getiren, pasaport ve cep telefonlarına zorla el koyarak bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılık suçunu zorla işleten ve bu suretle "İnsan Ticareti" suçunu işleyen 1 Tayvan uyruklu şahıs yakalandı. 33 insan ticareti mağduru kurtarıldı. Yakalanan 1 Tayvan uyruklu şahıs için yapılan yargılama sonucunda, kurtarılan her bir mağdur için 6 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 220 yıl hapis cezası aldı. Ceza, İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay tarafından onandı. 220 yıl hapis cezasının Türkiye'de bir insan tacirine verilen en yüksek ceza olduğu bildirildi.

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