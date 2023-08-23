Rus ve Ukraynalılar Antalya'da o sektöre de el attı
Rus ve Ukraynalılar Antalya'da o sektöre de el attı
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Kaskoda %65'e Varan Hasarsızlık İndirimi
Sponsorlu İçerik
Bendevi Palandöken, altın alacakları uyardı
Bendevi Palandöken, altın alacakları uyardı
Bankalar KKM'yi mobil uygulamadan çıkardı
Bankalar KKM'yi mobil uygulamadan çıkardı
Ankara Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar yapıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar yapıldı
Bakan Tekin'den Milli Eğitim Müdürü atamaları ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Tekin'den Milli Eğitim Müdürü atamaları ile ilgili iddialara yanıt
Yeni eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek yeni uygulamalar
Yeni eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek yeni uygulamalar
TBB Başkanı Yılmaz: Ekrem İmamoğlu gibi tatile çıkmıyoruz!
TBB Başkanı Yılmaz: Ekrem İmamoğlu gibi tatile çıkmıyoruz!
'Çanakkale'deki yangının ilerleme alanının önü kesilmiş durumda'
'Çanakkale'deki yangının ilerleme alanının önü kesilmiş durumda'
Danıştay eski tetkik hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Danıştay eski tetkik hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı
Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı
36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu
36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu
Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı
Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Bakan Yerlikaya'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Tarih de verildi
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Tarih de verildi
Çanakkale'de orman yangını: 6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını: 6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi
Hizmet kolları toplu sözleşmeyi imzalayacak
Hizmet kolları toplu sözleşmeyi imzalayacak
Bakan Özhaseki'den İstanbul uyarısı: 600 bin bina yıkılır
Bakan Özhaseki'den İstanbul uyarısı: 600 bin bina yıkılır
Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler
Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı başladı
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi dördüncü toplantısı başladı
Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Getir, 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Kocatepe Camii'nde moda çekimine istenen ceza belli oldu
Otomobilde renk tercihi değişti
Otomobilde renk tercihi değişti
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Erdoğan: Yaşanılan sıkıntıların çoğu iktisadi değil siyasi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kayseri'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
Bakan Yerlikaya, 'her şey farklı olacak' dedi tarih verdi
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
'Çapa Tıp'ta cinsiyet değiştirme' ve 'Malzeme krizi' iddialarına Bakan Koca'dan açıklama
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
Bakan Şimşek: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışma sürüyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
İklim değişikliği Türkiye'de orman yangını riskini artırıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Rus ve Ukraynalılar Antalya'da o sektöre de el attı

Antalya'ya yerleşen Rus ve Ukraynalılar, 'merdiven altı' berber hizmeti vermeye başladı. Esnaf odasının belirlediği resmi tarifenin 2 katına saç sakal tıraşı yapan Rus ve Ukraynalı berberlere, hem esnaf odası hem berberlerden tepki geldi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 20:19, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 20:19
Yazdır
Rus ve Ukraynalılar Antalya'da o sektöre de el attı

Bir süredir Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaştan kaçarak Antalya'ya gelen Rus ve Ukraynalılar, kentte geçimlerini sağlamak için çeşitli sektörlerde çalışıyor.

İKİ KATI ÜCRET ALIYORLAR

Gayrimenkul sektörünün ardından berberlik hizmeti de vermeye başlayan bazı Rus ve Ukraynalılar, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın belirlediği resmi tarifenin iki katından fazla ücret alıyor.

MÜŞTERİLERİ KENDİ VATANDAŞLARI

Oda, 2023 yılı lüks sınıfta saç sakal tıraşı için 600 lira fiyat belirlerken Rus ve Ukraynalı berberler ise 1200 ile 1500 lira arasında ücret alıyor. Bu berberlerin müşterilerinin büyük bölümü ise kendi ülke vatandaşları olduğu bildirildi.

"KAYITLARI YOK, MERDİVEN ALTI HİZMET VERİYORLAR"

Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkan Vekili Turan Ersoy, berber esnafının durumdan mağdur olduğunu söyledi.

Muratpaşa ve Konyaaltı ilçesinde Rus ve Ukraynalıların berber ve kuaför hizmeti verdiğini anlatan Ersoy, çoğunlukla oturdukları daireleri berber salonuna çevirdiklerini söyledi.

Ersoy, "Bizim resmi tarifemiz var. Bunun üzerinde esnafımız ücret alamaz. Lüks sınıf, en pahalı ücret tarifemizdir. Burada saç sakal tıraşı için 600 lira ücret belirlenmiş. Ancak Rus ve Ukraynalı merdiven altı hizmet verenler 1200 liraya, yani iki katı ücret alıyor" dedi. Ersoy, çok sayıda esnaftan şikayet geldiğini anlattı.

ESNAF DERT YANDI

Konyaaltı ilçesinde berberlik yapan Resul Akca da merdiven altı hizmet veren Rus ve Ukraynalılardan dert yandı.

"Vergi ve kira ödüyorum. Onlar hiçbir şey ödemiyor" diyen Akca, müşterilerin de mağdur olduğunu duyduğunu belirterek, Oda'nın belirlediği fiyatlarda berber hizmeti veriyoruz. Ancak Rus ve Ukraynalılar bu fiyatların çok üstünde saç ve sakal tıraş ediyor. Oturdukları daireleri berber dükkanına çevirmişler. Bu bize maddi kayıp olarak da yansıyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN REKLAM YAPIYORLAR

Berberlik yapan Rus ve Ukraynalıların, özellikle sosyal medyada çeşitli gruplarda reklam yaptıkları ve bu şekilde müşteri topladıkları öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber