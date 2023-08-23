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Bakan Göktaş: Temel ilkemiz kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, temel ilkemiz kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleranstır. Bakanlık olarak aileyi korumak ve güçlendirmek için kadına yönelik şiddetin mutlaka ama mutlaka önlenmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bunun için şiddetle mücadelede, ulusal mevzuatımızı güçlendirmekle kalmayıp, kamuoyunda farkındalık yaratarak, kurumsal hizmet mekanizmalarımızı harekete geçiriyoruz" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 20:49, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 20:50
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Bakan Göktaş: Temel ilkemiz kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF ve UN Women Türkiye iş birliğiyle gerçekleşen 'Şiddet Mağduru Kadınların ve Çocukların Adalete Erişiminin Kolaylaştırılması Eğitim' programının kapanış toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi'nin katılımıyla gerçekleşti. Programda yaptığı konuşmada Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetin aileyi ve toplumu sarstığını çok net olarak gördüklerini belirterek, "Şiddet, insanın onurunu ve adalet duygusunu zedeliyor. Bireyden başlayıp halka halka yayılan şiddet sağlıklı bir sosyal hayatı imkansız hale getiriyor. Bizim Türkiye olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak temel ilkemiz kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleranstır" ifadelerini kullandı.

'HAREKETE GEÇİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın aile ve kadın konusundaki hassasiyetlerinin bütün dünyaya örnek teşkil ettiğini vurgulayan Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak, aileyi korumak ve güçlendirmek için kadına yönelik şiddetin mutlaka ama mutlaka önlenmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bunun için şiddetle mücadelede, ulusal mevzuatımızı güçlendirmekle kalmayıp, kamuoyunda farkındalık yaratarak, kurumsal hizmet mekanizmalarımızı harekete geçiriyoruz" diye konuştu.

EYLEM PLANI 5 ANA HEDEF VE 277 FAALİYET İÇERİYOR

'2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planının, kadına yönelik şiddetle mücadelede ciddi bir aşamadır olduğunu kaydeden Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün de katkılarıyla hazırlanan bu plan, 5 ana hedef ve 227 faaliyet içeriyor. Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele anlayışıyla, ulusal eylem planlarının il uygulamalarına yansımasına, izleme ve değerlendirmelerin düzenli olarak yapılmasına özen gösteriyoruz. Bu amaçla, her ilimiz için il eylem planlarını da sizlerin katkılarıyla hazırlıyor ve takibini yine sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz. İyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması çalışmalarını da ayrıca önemsiyoruz. Bugün başarıyla tamamladığınız bu eğitim programı şiddet mağdurlarına birebir sunduğunuz hizmetlere nitelik kazandıracaktır. Nitekim Bakanlığımızın, mağdur kadınların ve çocukların adalete erişimi kapsamında kolaylaştırıcı rolü de bulunmaktadır. Bu eğitim sayesinde edindiğiniz bilgilerle mağdur kadınlara ve çocuklara yönelik çalışmalarınızı artan bir özveriyle sürdüreceğinize inanıyorum."

'TÜM İÇTENLİĞİM İLE İNANIYORUM'

Eğitim programının her aşamasında emeği geçen UNICEF ve UN Women temsilcilerine, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğüne, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ve Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların farklı birimlerinde yer alan görevlilere teşekkür eden Bakan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kadın alanındaki tüm çalışmalarımızda proaktif yaklaşımları benimseyip, yeni hizmet modelleri geliştirerek daha yerinde ve nitelikli hizmetler sunabileceğimize tüm içtenliğimle inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ve UNICEF Türkiye Temsilcisi Marchi, eğitime katılanlara belgelerini takdim etti.

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