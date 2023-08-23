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Bakan Yerlikaya: Çanakkale'deki orman yangınında 97 kişi dumandan etkilendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınında 97 kişinin dumandan etkilendiğini, 37 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 20:57, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 21:04
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Bakan Yerlikaya: Çanakkale'deki orman yangınında 97 kişi dumandan etkilendi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çanakkale'deki orman yangınına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kızılay, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve özel idarelerden 3 bin 84 personel, 8 uçak, 30 helikopter, 240 arazöz, 81 su tankeri, 375 diğer araç ve iş makinesi sevk edildiğini kaydeden Yerlikaya, merkeze bağlı Kayadere, Fevzi Çakmak (Damyeri Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular (Salavat Mahallesi, Andıktaşı Mahallesi), Sarıcaeli, Elmacık (Değirmendere Mahallesi) ve Çiftlikdere köylerinden ve 18 Mart Üniversitesi kampüsünden 394 haneden 1428 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Taşlıtarla ile Kızılcaören köyünün risk altında olduğu değerlendirilmekte ve takip edilmektedir. Orman yangınında 97 kişi dumandan etkilenmiş olup, 37 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Tahliye edilen Yağcılar köyünde 4 ev, Ulupınar köyünde 5 ev hasar görmüştür. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 54 vatandaşımız tahliye edilmiş olup toplamda 74 vatandaşımız Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Afet psiko-sosyal destek grubu 11 personel ile görev yapmaktadır."

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