Çanakkale Boğazı gemi trafiğine saat 22.00'da tek yönlü açılacak
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ağustos 2023 21:24, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2023 21:35
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılmasının planlandığı kaydedildi.
Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği, orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen askıya alınmıştı.