Çanakkale Boğazı gemi trafiğine saat 22.00'da tek yönlü açılacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılmasının planlandığı kaydedildi.

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