Bakan Koca: SMA hastası çocuklar ile ilgili bir firmayla görüşüyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programında, il programları vesilesiyle gençlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Gençliğin en belirgin vasfının hayata meydan okuma hali olduğunu düşündüğünü ifade eden Koca, gençlerin yaşamlarına yön verilmesine isyan ettiklerini belirterek, "Biz büyüklerdeki gençlerimizi kuşatan tehditlere karşı koruma hissi, bazen otoriter bir baskı veya belirleme faaliyeti olarak algılanabilmektedir. Hassas bir denge üzerinde yürümesi gereken bir ilişkidir aslında gençlik-tecrübe ilişkisi. Günümüz küresel akımlarının yayılmacı etkisinin bu ilişkiyi dengede götürmeyi zorlaştırdığını görüyoruz." diye konuştu.

Koca, "kitle kültürü" denilen, sosyal ve kültürel farklılıkların tek tip bir gençlik tanımı potasında yok edildiği bir yaşam formunun gençlere özgürlük olarak pazarlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Nesilden nesile taşınan toplumsal değerler, gelenek ve gelecek tasavvurları gençleri baskılayan birer otorite kalıpları olarak sunuluyor. Gençlerin gerçekte bir inşa ve ihya potansiyeli taşıyan isyan ruhu, tarihine, değerlerine, ideallerine karşı tahrik edilmeye çalışılıyor. Gençlerde tarihiyle radikal bir kopuş hedefleyen hegomanik kültür, teknoloji ve bilgi çağına doğan nesiller olarak gençlerimize, bu çağa yön veren bir özgürlük mü vadediyor? Elbette hayır. Zahiren özgürlük gibi görünüyor. Seçimlerimiz kendi tercihlerimizin ürünü gibi görünüyor. Hakikatte ise teknoloji ve bilgi gücü kullanılarak, insanların nasıl yaşayacağına, neyi tüketeceğine karar veriliyor. Tarihin hiçbir döneminde yaşanmamış hegomonik bir kültür emperyalizminden söz ediyoruz."

- "Siz gençlerimizin bizim dünyamızı yaşamanızı istemiyoruz"

Koca, bu yüzden her ne kadar pratikte kuşak çatışması denilen sorunlar yaşanıyor olsa da gençlik-tecrübe ilişkisi, başka bir ifadeyle gelenek-gelecek ilişkisinin, tarihsel zincirini daha da kuvvetlendirerek devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Gençlerin ne tecrübenin ne de emperyalist kültürün dikte ettiği yaşam biçimlerine mahkum olarak yaşamaması gerektiğini dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Teknolojiyi en iyi kullanan, bilgi çağının donanımlarına sahip, aynı zamanda kendisini dar alana kıstıran konforları sorgulama iradesine sahip bir gençlik umudu taşıyoruz. Siz gençlerimizin bizim dünyamızı yaşamanızı istemiyoruz. Kendi hür dünyanızı, irade kuvvetinizi koruyarak inşa ve ihya etmenizi umut ediyoruz. Fikir önderlerimizden merhum Nurettin Topçu'nun bundan 60 yıl öncenin gençliğine duyduğu umudu ifade eden cümleleri bugün çok daha büyük bir değer içeriyor. Diyor ki büyük düşünür, ideal hedeflerden, gündelik hayatın basit detaylarına kadar her konunun cevabını arayan bir neslin kalbinde bir afet gizlidir. O da irade kuvvetinin noksan oluşudur. Kararlarımızı vermeye gücümüz yetmiyor, verilmiş kararlar alıyorsak, kendi benliğimizde ideal yaratacak bir kudret bulamıyoruz demektir. Dolayısıyla özgür seçimlerimizle yolumuzu belirlemek için çabalarken, yabancı ideallerin benliğimizi ele geçirmesi gibi bir afete karşı da dikkatli olmamız gerekiyor."

- "Türkiye Yüzyılı, sizlerin mesuliyetinde ilerleyecek"

Bakan Koca, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kuşağı gençlerden fetih ruhuyla Türkiye'ye yepyeni şeyler vermelerini beklediklerini aktardı.

Cumhuriyetin 100. yılında olduklarını anımsatan Koca, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin kuruluş yıllarını, o ilk kuşakların adanmışlığını hatırlamalıyız ve bayrağımızı şimdi tüm dünyanın göreceği şekilde yükseltmeliyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile bayrağımızın tüm dünyanın göreceği şekilde nasıl yükseltebileceğimizi ifade etti. İlk nesli olduğunuz Türkiye Yüzyılı'nda, bu ülke artık günübirlik hedeflere mahkum bir ülke değildir. 20 yıldır devam eden istikrarlı yönetimin ardından, ikinci yüzyılına, Türkiye Yüzyılı iddiasıyla giren ve bunu süratle başaracak bir ülkedir. Türkiye Yüzyılı, başka ülkelerin çıkarlarını, Türkiye ile iş ve güç birliğinde arayacağı, enerji alanından sağlığa, vazgeçilmez ortağa dönüşeceğimiz çağın adıdır. Türkiye Yüzyılı, ruhunu ilk neslinden, sizlerden alan yüzyıldır. Türkiye Yüzyılı, sizlerin mesuliyetinde ilerleyecek, bizler için gurur vesilesi olan, yeni bir medeniyet yolculuğunun adıdır."

- SMA hastalarının tedavisi

Koca, konuşmanın ardından öğrencilerden gelen soruları cevapladı.

Bir öğrencinin SMA hastalarıyla ilgili sorusu üzerine Bakan Koca, şunları söyledi:

"Cümlelerimi seçerek konuşuyorum. Küresel bir firma var. Bu firma her türlü yolu deniyor. Bu ilacın etkinliği erken dönemde verildiğinde ancak mümkün. Kimi 3 ay kimi 6 ay olarak uygulayan ülkeler var. Burada belirtiler başladıktan sonra, solunum sıkıntısı başladıktan sonra bu ilacın bir etkisinin olmadığını biliyoruz. Bununla ilgili biz firmayla görüşüyoruz. Firma şu an benim söylediklerimi dahi bir stratejiyle takip ediyor. Ben de diyorum ki biz çocuklarımız için her şeyi yaparız ama biz firmaya mahkum olamayız. Bu kadar söyleyeyim. Bu çünkü hepimizin, çocukların lehine olan bir cümle."

Programın ardından Bakan Koca, Terme Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Yoğun ilgi gören Koca, vatandaşların taleplerini de dinledi.

Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Koca, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.