24 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları
24 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'ın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısına iştirak edecek, ikili görüşmelerde bulunacak.
(Jaipur)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00)
3- TCMB, ağustos ayına ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi'ni açıklayacak, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00/14.30)
GÜNCEL
1- Çanakkale'deki orman yangınını söndürme çalışmaları takip ediliyor.
(Çanakkale)
SPOR
1- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar tamamlanacak. Türk takımlarından Fenerbahçe, Hollanda'nın Twente takımını konuk edecek; Beşiktaş, Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Yukatel Adana Demirspor da Belçika'nın Genk ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/20.00/Bükreş/20.00/Genk/21.00)
2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında ev sahibi Almanya ile karşılaşacak.
(Düsseldorf/21.00)
3- 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan'da sürecek.
(Budapeşte)