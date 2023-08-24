Bariyerlere çarpan otomobildeki Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 07:11, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 09:31
Barış Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde ilerleyen M.Ö. idaresindeki 34 ABH 639 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada otomobildeki Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Başkan Yardımcısı Yaşar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.