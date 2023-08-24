Kandıra'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ruhsatlı mesire alanları hariç tüm ormanlık alanlara girişler yasaklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 07:20, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 07:28
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilçede bazı kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Ruhsatlı mesire alanları dışında, ilçemizde bulunan tüm ormanlık alanlara girişler ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.