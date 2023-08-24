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Diyarbakır'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 07:28, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 09:36
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İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında Kaynartepe Mahallesi 290. Sokak'ta tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Suriye uyruklu N.H. (35) yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

N.H'nin cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamaya çalışıyor.

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