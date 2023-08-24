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42 ilin jandarma komutanı değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapıldı. Jandarmada tayin ve terfiler gerçekleşti. Bazı generaller ve albaylar bir üst rütbeye terfi etti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 07:31, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 07:33
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42 ilin jandarma komutanı değişti

Jandarma Genel Komutanlığı'nda tayin ve terfi fırtınası yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 42 ilin jandarma komutanlıklarına atamalar yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 2 Tuğgeneral, Tümgeneralliğe; 11 kıdemli albay ise Tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Karar ile 42 ilin jandarma komutanlıklarına yapılan atamalar şu şekilde:

İşte değişen İl Jandarma Komutanları

Tümgeneral Nurettin Alkan, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Recep Yalçınkaya, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na; Tümgeneral Nuh Köroğlu, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Konya İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tümgeneral Halil Şen, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tümgeneral Selçuk Yıldırım, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tümgeneral Çoşkun Sel, Adana İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tuğgeneral Mustafa Erdem, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tuğgeneral Erhan Demir, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tuğgeneral Metin Düz, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tuğgeneral Gökhan İnan, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tuğgeneral Adem Şen, Van İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tuğgeneral Ömer Ersever, Hatay İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tuğgeneral Ercan Atasoy, Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun İl Jandarma Komutanlığı'na;

Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Fatih Cemal Kiper, Kars İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Murat Alkan, Karaman İl Jandarma Komutanlığı'na; Jandarma Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Hacı Ali Büber, Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Arı, Amasya İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Çelik, Artvin İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay İlker Şimşek, Isparta İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Tolga Yağan, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, Karabük İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Serhat Demiral, Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Nejdet Karaca, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Nihat Özkök, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Sabri Küyük, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Hıdır Ayçiçek, Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Nejdet Özcan, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Ali Bayer, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, Çorum İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Avcı, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na;

Jandarma Albay Halil Çoşkun, Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na

Jandarma Albay Gürol Okyar, Niğde İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Jandarma'da diğer atamalar

Karar kapsamında, yapılan diğer atamalar ise şöyle:

Tümgeneral Şakir Uslu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'na;

Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'na;

Tümgeneral Cengiz Yıldız, Asayiş Başkanlığı'na;

Tümgeneral Ferdi Korkmaz, Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na;

Tümgeneral Nail İlbey, Strateji ve Dış İlişkiler Başkanlığı'na;

Tümgeneral Ersel Özer, Jandarma Lojistik Başkanlığı'na;

Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na;

Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İstihbarat Daire Başkanlığı'na;

Tuğgeneral Hamdi Gülpınar, Jandarma İstihkam Komutanlığı'na;

Tuğgeneral Özlem Yılmaz, Personel Merkez Daire Başkanlığı'na;

Tuğgeneral Gökhan Şahin, Tem Daire Başkanlığı'na;

Tuğgeneral Engin Avcı, Asayiş Daire Başkanlığı'na (İNTİBAK);

Tuğgeneral Ferruh Taraktaş, İHA Komutanlığı'na;

Tuğgeneral Bülent Baykal, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı'na getirildi.

Jandarma'da terfi edenlerin listesi

Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup generaller ve albaylar 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 ve 11'inci maddeleri gereğince bir üst rütbeye terfi ettirildi. Bu karar kapsamında;

Tuğgeneral Ersel Özer, Tümgeneralliğe;

Tuğgeneral Nail İlbey, Tümgeneralliğe;

Jandarma İstihbarat Kıdemli Albay Hamdi Gülpınar, Tuğgeneralliğe;

Jandarma Kıdemli Albay Mevlüt Dirim, Tuğgeneralliğe;

Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Tuğgeneralliğe;

Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin, Tuğgeneralliğe;

Jandarma Kıdemli Albay Ercan Atasoy, Tuğgeneralliğe;

Jandarma Pilot Kıdemli Albay Ferruh Taraktaş, Tuğgeneralliğe;

Jandarma Kıdemli Albay Engin Avcı, Tuğgeneralliğe;

Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Bakçepınar, Tuğgeneralliğe;

Jandarma Kıdemli Albay Bülent Baykal, Tuğgeneralliğe;

Jandarma Kıdemli Albay Bilgihan Yeşilyurt, Tuğgeneralliğe;

Jandarma Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

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