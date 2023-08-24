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Prigojin'in uçağı düştü: Kaza mı sabotaj mı?

Rusya'da Devlet Başkanı Putin'e karşı silahlı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybetti.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 08:08, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 09:02
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Prigojin'in uçağı düştü: Kaza mı sabotaj mı?

Geçtiğimiz 24 Haziran'da Moskova yönetimine karşı isyan başlatan Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin, kalkışmadan tam iki ay sonra şüpheli bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Rusya'nın Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu Wagner'in kurucusu Prigojin'in de aralarında bulunduğu 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişi öldü. Başkent Moskova'dan St. Petersburg'a hareket eden uçak, başkente karayoluyla iki saatlik mesafedeki Tver'de yere çakıldı.

DÜŞTÜ MÜ DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Prigojin'in Tver'de düşen özel jette bulunduğunu açıkladı. Rosaviatsiya, Embraer 135 tipi özel jetin "MNT-Aero" adlı şirkete ait olduğunu, kazanın nedenlerine ilişkin de özel bir komisyonla soruşturma başlatıldığını bildirdi. Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçakta Prigojin'in yardımcısı Dmitry Utkin'in de bulunduğu ve uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

BEYAZ SARAY: SÜRPRİZ DEĞİL

Prigojin'in ölümü Washington'ın da gündemine geldi. ABD Başkanı Joe Biden, "Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama şaşırmadım" dedi. Biden, "Rusya'da Putin'in arkasında olmadığı çok fazla olay yok. Ancak olayın arka planını bilecek kadar bilgim yok" dedi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da Prigojin'in ölümünün doğrulanması halinde "Kimse şaşırmamalı" dedi.

ÖZEL AŞÇILIKTAN İSYAN LİDERLİĞİNE

Wagner, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılında adını duyurdu. Kurduğu yemek firmasının Kremlin'e hizmet vermesiyle "Putin'in şefi" olarak tanınan Yevgeniy Prigojin, Wagner'i kurduktan sonra tüm dünyada tanınan bir figür haline geldi. İngiliz istibaratına göre isyan öncesi sadece Ukrayna'da 50 bin paralı askeri olan Wagner ve Prigojin'in adı pek çok savaş suçuyla anıldı. Prigojin, Savunma Bakanlığını savaş bölgesindeki Wagner kamplarına saldırı düzenlemekle suçlayarak 23 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. Wagner savaşçıları, Prigojin'in emriyle Rostov'dan başkent Moskova'ya silahlı yürüyüş başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti. 24 saat süren ve dünyayı alarma geçiren isyan, Wagner savaşçılarının yargılanmaması ve Prigojin hakkındaki soruşturmaların düşmesi kaydıyla sonlandırılmıştı.

İhaneti affetmem!

Prigojin'in ölümü sonrası Rus lider Vladimir Putin'in katıldığı bir televizyon programı sosyal medyada viral oldu. Programda spikerin "İnsanları affeder misiniz?" şeklindeki sorusuna Putin, "Evet ama her şeyi değil" cevabını veriyor. Spikerin "Neyi affetmezsiniz?" sorusuna Putin, "İhaneti" diyerek cevap veriyor. Özellikle son aylarda Rusya'da çok sayıda şüpheli ölüm meydana geldi. Kremlin'e yakınlığı ile tanınan ve bir kısmı enerji şirketlerinin yöneticileri arasında yer alan Rus oligarkların ölümlerinde şüphe hakim olurken son olarak Rusya'nın eski Savunma Bakan Yardımcısı Gennadiy Jidko ve Rusya Federal Güvenlik Servisi üst düzey yöneticisi Korgeneral Gennadiy Lopırev'in eş zamanlı olarak bu ay içinde hayatını kaybetmişti.

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