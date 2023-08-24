sahibinden.com'a 40 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmetleri pazarındaki uygulamalarıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği gerekçesiyle Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ'ye (sahibinden.com) 40,1 milyon lira idari para cezası uyguladı ve firmaya bazı yükümlülükler getirdi. Soruşturmada, emlak satış/kiralama ve vasıta satış platform hizmetleri pazarında hakim durumda olduğu tespit edilen sahibinden.com'un, emlak ve vasıta kategorilerindeki kurumsal üyelerinin ilanlarını diğer ilan platformlarına taşımasını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmasını zorlaştırdığına, bu engellemenin ise rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğuna hükmedildi.

BAŞKA SİTELERE DE İLAN VERİLEBİLECEK

İdari para cezasının yanı sıra söz konusu ihlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için sahibinden.com'a birtakım yükümlülükler getirildi. Kararla, sahibinden.com'un emlak ve vasıta kategorilerindeki kurumsal üyeleriyle imzaladığı sözleşmelerde, üyelerin ilanlarına ilişkin verilerini diğer platformlara taşımasını engelleyecek nitelikteki hükümleri kaldırması gerekecek. Ayrıca sahibinden.com, ilan sahiplerinin emlak ve vasıta ilanlarına ilişkin verilerini rakip platformlara etkin şekilde taşıyabilmelerini ve bu ilanlara ilişkin verilerini güncel tutabilmelerini temin edecek altyapıyı, herhangi bir bedel talep etmeden sağlayacak. Sahibinden.com'un bu uyum tedbirlerini gerçekleştirmesi, ilk uygulanma tarihinden itibaren üç yıl boyunca Rekabet Kurulu tarafından yıllık olarak izlenecek.