Şanlıurfa'da hastaneden kaçıp ortalığı birbirine katan, kuduz hastası hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da 5 gün önce, kuduz teşhisi aldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nden kaçan ve boş bir tarlada ekipler tarafından yakalanarak karantinaya alınan Suriye uyruklu genç hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 08:20, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 08:21
Suriye'nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 30 yaşındaki Hasan Halil Faras, kuduz teşhisiyle sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesine sevk edilmilşti.
Kilitli odada gözlem altındayken kaçan genç, hastaneye 10 kilometre mesafedeki boş tarlada bulunarak karantinaya alındı.
5 GÜN SONRA VEFAT ETTİ
5 gündür Akçakale Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Faras, hayatını kaybetti.
Karantinadaki gencin cenazesi, özel bir torbayla defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.