Şanlıurfa'da hastaneden kaçıp ortalığı birbirine katan, kuduz hastası hayatını kaybetti

Karantinadaki gencin cenazesi, özel bir torbayla defnedilmek üzere Suriye'ye gönderildi.

Suriye'nin Telabyad kentinde başıboş bir köpeğin saldırısı sonucu yaralanan 30 yaşındaki Hasan Halil Faras, kuduz teşhisiyle sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesine sevk edilmilşti.

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