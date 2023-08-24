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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün Hafize Gaye Erkan başkanlığında 3. kez toplanacak ve saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi, 250 baz puanlık bir faiz artırımı olacağı yönünde

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 08:40, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 09:22
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Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Fed'in "şahin" politikalarına ne zaman son vereceğine yönelik soru işaretleri yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşması öncesi varlığını korusa da dün açıklanan veriler piyasalarda risk iştahını destekledi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,31 ile Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Mortgage başvuruları ise yüksek faiz ortamı ve satın alma gücündeki aşınma nedeniyle Nisan 1995'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ağustosta aylık 2 puan düşerek piyasa beklentilerinin altında kalırken, hizmet sektörü verisi 51 ile 6 ayın en düşük değerini aldı.

Ülkede yeni konut satışları ise temmuzda aylık bazda yüzde 4,4 artışla 714 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de hükümet tarafından açıklanan bir rapora göre, mart ayına kadar olan istihdam rakamlarında 300 bin kişilik aşağı yönlü revize yapılabileceği belirtildi.

Analistler, ekonomide yavaşlamaya işaret eden verilerin Fed'in, "şahin" politikalarını daha net şekilde gözden geçirmesine neden olabileceğini aktararak, yarın Powell'ın açıklamalarındaki mesajların yıl sonuna kadar alınacak para politikası kararlarına ilişkin yol göstermesi açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Söz konusu gelişmelerle dün tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,19'a geriledi.

Öte yandan, piyasalarda yakından takip edilen çip üreticisi Nvidia'nın dün piyasalar kapandıktan sonra açıklanan şirket finansal sonuçları, New York borsasında vadeli işlemlerin güne güçlü yükselişle başlamasına neden oldu.

Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia, bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği 13,51 milyar dolarlık gelirle piyasa beklentilerini geride bıraktı. Şirketin bu dönemde elde ettiği gelir, 11,22 milyar dolar olan piyasa beklentilerini geride bırakırken, Nvidia, üçüncü çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 16 milyar dolar olarak açıkladı.

Emtia fiyatları tarafında karışık seyir öne çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı, petrol arzının güçleneceğine ilişkin beklentilerle düşüş eğilimini üst üste üçüncü güne taşıyarak 82,8 dolara indi. Altının ons fiyatı ise Fed'in gelecek dönem politikalarına yönelik endişelerin azalmasıyla 1.920 doların üzerine çıktı.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 1,10 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,59 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bölgede açıklanan veriler resesyon endişesinin güçlenmesine neden oldu.

Bölgede açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), büyük çoğunlukla beklentilerin de altında kalırken, bölge genelinde hem imalat sanayinin hem de hizmet sektörünün daraldığına işaret etti.

Bölgede artan resesyon endişesinin Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) "şahin" adımları atmaktan alıkoyabileceğine yönelik öngörülerin güçlenmesi sonucu Banka'nın gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin fiyatlamalar zayıfladı.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,24, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de yükselişle başladı.

Asya piyasalarında Çin kaynaklı belirsizlikler varlığını sürdürmeye devam etse de Nvidia kaynaklı pozitif hava yeni günde Asya'da da etkili oluyor.

Fed'in "şahin" politikalarında sona yaklaşılmış olabileceği ihtimali bölge genelinde teknoloji şirketleri öncülüğünde pay piyasalarını desteklerken, Nvidia ile çalışan şirketlerin de dünkü şirket finansal sonuçlarından oldukça olumlu etkilendiği görülüyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kazandı.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,18 değer kaybıyla günü 7.602,24 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Dolar/TL, dün günü önceki kapanışın hemen altında 27,1935'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 27,2200 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra finansal hizmetler güven endeksi ile yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 seviyelerinin destek, 7.700 ve 7.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı finansal hizmetler güven endeksi

14.00 TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, temmuz ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve dayanıklı mal siparişleri

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