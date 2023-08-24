Malatya'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı!

Malatya'da deprem oldu çevre iller de sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır."

Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.