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Malatya'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı!

MALATYA'da şiddetli deprem oldu. AFAD Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi merkezli depremin şiddetini 5 olarak duyurdu. ÇEvre iller de fena sallandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 08:59, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 10:20
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Malatya'da deprem oldu çevre iller de sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), edinilen bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır." bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır."

Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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