Dolar/TL, 27,22 seviyesinden işlem görüyor

İstanbul'da 65 yaş üstü halk otobüslerinde ücretsiz ulaşım devam edecek
İstanbul'da 65 yaş üstü halk otobüslerinde ücretsiz ulaşım devam edecek
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL Fırsatı!
Faizsiz Masrafsız 20.000 TL Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
'Yıl içinde 255 FETÖ mensubu yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı'
'Yıl içinde 255 FETÖ mensubu yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı'
Bakan Yumaklı açıkladı: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
Bakan Yumaklı açıkladı: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında
Devlet korumasındaki 319 genç bu yıl üniversiteli oldu
Devlet korumasındaki 319 genç bu yıl üniversiteli oldu
Pençe-Kilit'te bir asker şehit
Pençe-Kilit'te bir asker şehit
Bu yıl okul çantası en az bin TL'ye dolacak
Bu yıl okul çantası en az bin TL'ye dolacak
Malatya'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı!
Malatya'da şiddetli deprem! Çevre iller de sallandı!
42 ilin jandarma komutanı değişti
42 ilin jandarma komutanı değişti
Bakan Koca: SMA hastası çocuklar ile ilgili bir firmayla görüşüyoruz
Bakan Koca: SMA hastası çocuklar ile ilgili bir firmayla görüşüyoruz
Anadolu Üniversitesi 'İkinci Üniversite' programlarına kayıtlar başladı
Anadolu Üniversitesi 'İkinci Üniversite' programlarına kayıtlar başladı
Rus ve Ukraynalılar Antalya'da o sektöre de el attı
Rus ve Ukraynalılar Antalya'da o sektöre de el attı
Bendevi Palandöken, altın alacakları uyardı
Bendevi Palandöken, altın alacakları uyardı
Bankalar KKM'yi mobil uygulamadan çıkardı
Bankalar KKM'yi mobil uygulamadan çıkardı
Ankara Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar yapıldı
Ankara Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar yapıldı
Bakan Tekin'den Milli Eğitim Müdürü atamaları ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Tekin'den Milli Eğitim Müdürü atamaları ile ilgili iddialara yanıt
Yeni eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek yeni uygulamalar
Yeni eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek yeni uygulamalar
TBB Başkanı Yılmaz: Ekrem İmamoğlu gibi tatile çıkmıyoruz!
TBB Başkanı Yılmaz: Ekrem İmamoğlu gibi tatile çıkmıyoruz!
'Çanakkale'deki yangının ilerleme alanının önü kesilmiş durumda'
'Çanakkale'deki yangının ilerleme alanının önü kesilmiş durumda'
Danıştay eski tetkik hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Danıştay eski tetkik hakimi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı
Ticaret Bakanlığı, Togg ile ilgili satış ilanlarını mercek altına aldı
36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu
36 bin kırtasiyeci kapısına kilit vurdu
Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı
Borsada yatırımcı sayısı 6 milyonu aştı
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Çanakkale'deki orman yangınında 1251 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi
Bakan Yerlikaya'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Tarih de verildi
AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Tarih de verildi
Çanakkale'de orman yangını: 6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını: 6 köy ve üniversite kampüsü tahliye edildi
Hizmet kolları toplu sözleşmeyi imzalayacak
Hizmet kolları toplu sözleşmeyi imzalayacak
Bakan Özhaseki'den İstanbul uyarısı: 600 bin bina yıkılır
Bakan Özhaseki'den İstanbul uyarısı: 600 bin bina yıkılır
Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler
Erdoğan: Ya teslim olacaklar ya da devletin demir yumruğu altında ezilecekler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dolar/TL, 27,22 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 27,22 seviyelerinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 10:44, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 10:45
Yazdır
Dolar/TL, 27,22 seviyesinden işlem görüyor

Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 27,1935'ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibariyle önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 27,2200'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 29,5530'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 34,5860'tan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 103,5 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,0860 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserlik varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

Analistler, politika metnindeki yönlendirmelerin de önemine dikkati çekerek, buradan alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yarın yapacağı konuşmada vereceği mesajların yatırımcıların odağında olduğunu aktaran analistler, Powell'ın vereceği mesajların dolar talebi üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber