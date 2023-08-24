Dolar/TL, 27,22 seviyesinden işlem görüyor

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net