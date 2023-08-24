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Uzmanından 'kiralık aracı sürücü ve ek sürücüler dışında biri kullanmamalı' uyarısı

Enuygun.com Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam:- "Dilediğiniz kişi için online araç kiralama işlemini yapabilirsiniz fakat araç, kiralama işlemini adına yaptığınız kişiye teslim edilmeli ve bu kişi provizyon ödemesini kendi kartından yapmalı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 10:46, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 10:47
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Uzmanından 'kiralık aracı sürücü ve ek sürücüler dışında biri kullanmamalı' uyarısı

Enuygun.com Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, "Kiralık aracı yalnızca sözleşmede yer alan asıl sürücü ve ek sürücüler kullanabilir. Aracı sözleşme dışındaki bir kişinin kullandığı durumlarda kurallara göre aracın üzerindeki tüm güvenceler iptal oluyor. Bu durumda aracı farklı bir sürücü kullandığında yaşanabilecek kaza durumlarında oluşabilecek tüm masrafların sözleşmeyi yapan kişi tarafından ödenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Enuygun.com açıklamasına göre, araç fiyatlarındaki artış nedeniyle araba almayı erteleme, havaalanlarından gidilecek rotaya konforlu bir şekilde varma isteği ve daha birçok neden, tüketicileri araç kiralama hizmetine yöneltiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, araç kiralamayı düşünen kişiler için başkası yerine araç kiralanıp kiralanmayacağını cevapladı.

Sağlam, "Başkası adına online olarak araç kiralamak mümkün. Bunun için yalnızca aracı kiralayacağınız kişinin adını, soyadını, e-posta adresini, cep telefonu numarasını ve doğum tarihini bilmeniz yeterli. Gerekli bilgileri doldurarak ve ödemeyi kendi kartınızdan yaparak dilediğiniz kişi için araç kiralayabilirsiniz.

Bu durumda dikkat edilmesi gereken tek nokta araç tesliminde provizyon ödemesinin yapılacağı kart, kiralama işlemini yaptığınız kişi adına olmalı ve aracı o teslim almalı. Özetle dilediğiniz kişi için online araç kiralama işlemini yapabilirsiniz fakat araç, kiralama işlemini adına yaptığınız kişiye teslim edilmeli ve bu kişi provizyon ödemesini kendi kartından yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Kiralık aracın yalnızca sözleşmede yer alan asıl sürücü ve ek sürücülerin kullanabildiğini aktaran Sağlam, "Aracı sözleşme dışındaki bir kişinin kullandığı durumlarda kurallara göre aracın üzerindeki tüm güvenceler iptal oluyor. Bu durumda aracı farklı bir sürücü kullandığında yaşanabilecek kaza durumlarında oluşabilecek tüm masrafların sözleşmeyi yapan kişi tarafında ödenmesi gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Aracı birden çok kişinin kullanması için aracı kullanacak kişilerin sözleşmede ek sürücüler arasına eklenmesi gerektiğini aktaran Sağlam, "Sözleşmenize istediğiniz sürücüleri eklettikten sonra her ek sürücü için cüzi bir ödeme yapmanız gerekiyor. Sonuç olarak sözleşmenize aracı kullanacak herkesi ek sürücü olarak ekletirseniz olası olumsuz durumlarda aracın tüm güvencelerinden yararlanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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