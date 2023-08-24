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Altının gram fiyatı 1.681 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.150 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 11:03, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 11:04
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Altının gram fiyatı 1.681 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.681 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1 primle 1.675 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.681 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.760 liradan, Cumhuriyet altını 11.150 liradan satılıyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.920 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini bildirdi.

ABD ekonomisinde yavaşlamaya işaret eden verilerin, Fed'in, "şahin" politikalarını daha net şekilde gözden geçirmesine neden olabileceğini aktaran analistler, bu durumun altına olan talebi artırdığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 ve 1.950 doların direnç, 1.910 ve 1.900 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.

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