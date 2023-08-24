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Bakan Yumaklı açıkladı: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında

Çanakkale orman yangınının 3. gününe girerken ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Dün havanın kararmasıyla birlikte gece görüş sistemine sahip helikopterler dışındaki hava araçlarıyla müdahale sonlandırıldı. Gece boyunca 4 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle alevlerle müdahale edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 11:19, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 11:33
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Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

48 saat dolmadan yangın kontrol altına alındı. tedavi altındaki 7 vatandaşımızın herhangi bir sorun oluşturacak durumları yok. Can kaybı olmaması bizi mutlu etti ancak ekosistemdeki kayıp içimizi yaktı. Dünyayı birlikte paylaştığımız canlıların da yangından etkilenmesi söz konusu maalesef.

Yangından etkilenen alanla ilgili bir çalışma yapıldı. 2 bin 650 hektarlık ormanlık alan, 1430 hektar tarım alanı olmak üzere 4 bin 80 hektarın etkilenmesi söz konusu. Yapılan incelemelerden sonra bu etkinin ne kadarının hasara dönüştüğünü tespit edeceğiz.

7 ev hasarlı bunlardan 3'ü kullanılmayan ev, 29 adet ahır benzeri yapı hasar aldı.

"Hava araçları 503 saat uçuş yaptı"

10 uçak ve 38 helikopter ile müdahale edildi. Hava araçlarımız 503 saat uçuş yaptı. Uçaklarımız 2828 sorti yaptı. Yaklaşık 9 bin tona yakın suyu da yangın alanında kullandı.

İHA'lar bizim gözümüz ve kulağımız onlar bizim yangınla mücadelemizin en önemli unsurumuz. 24 saat boyunca havadalardı. 790 kara aracı kullanıldı. 3 bin 174 personel de yine sahada mücadele etti.

"Kapatılan yollar trafiğe açılıyor"

Çanakkale - Çam kara yolu ulaşıma açıldı. Aynı zamanda boğaz trafiği de yine tek yönlü ulaşıma açılmış olacak.

Helikopterlerin soğutma çalışmaları devam edecek.

"Eskişehir yangını da kontrol altında"

Eskişehir'de çıkan yangında yine yoğun bir mücadeleyle kontrol altına alındı. Ülkemizde herhangi bir yangın söz konusu değil.

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