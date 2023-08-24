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Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'ten 7 bin 659 başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan:- "Sahada yürüttüğümüz yoğun çalışmalarda kırsal ve merkezde evi orta ve ağır hasarlı olan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu yerinde dönüşüm talep ediyor, komşuluk ilişkilerinden, mahallesinden ve bulunduğu ortamdan kopmak istemiyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 13:25, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 13:25
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Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'ten 7 bin 659 başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Gaziantep'ten şu ana kadar 7 bin 659 başvuru yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kalıcı konutların yapımı devam ederken, bazı vatandaşlar ise kendi evlerinin yeniden yapılması için Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuruyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, AA muhabirine, Gaziantep'in merkezi ile depremin yıkıma uğrattığı Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde 3 "Yapım ve Dönüşüm" ofislerinin bulunduğunu söyledi.

Depremzedelerin ofislerde projeyle ilgili bilgi aldıktan sonra e-Devlet üzerinden müracaat ettiğini anlatan Alan, "Vatandaşlarımızın projeleri kabul edildiği takdirde ikinci aşamaya geçilecek. Vatandaşlar bizlere proje sunacak, projelerin deprem yönetmenliğine, fen ve sanat kurullarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığı incelendikten sonra onay vereceğiz. Projelere onay verdikten sonra ruhsat kısmına geçilecek ve ruhsatlandırılacaktır. Depremzede, onaylı proje üzerinden inşa sürecini başlatacak." dedi.

Alan, proje kapsamında hak sahiplerine inşa sürecinin ilerlemesine göre ödemelerin kendilerine yapılacağını anlattı.

Bakanlığın kırsal için hazırladığı 6 tip konut projesini kabul eden depremzedelerin işlerinin kolaylaşacağını vurgulayan Alan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız, Bakanlığın hazırladığı tip projelerden istifade etmek isterlerse zemin etüdü ve proje için ayrı bir bedel ödemeye gerek kalmaksızın projelerini inşa edebilecektir. Ancak vatandaş Bakanlığımızın sunduğu projeleri yetersiz bulup kendisi proje hazırlamak isterse kendi parsellerinde zemin etütleri yapmak suretiyle zemin emniyet gerilmesine göre statik ve mimari elektrik makina projelerini hazırlayarak bize sundukları takdirde ruhsat vererek inşa süreci başlayacaktır. Kırsalda ve merkezde Bakanlığımız 100 metrekareye kadar 500 bin lira hibe ve 500 bin lira da faizsiz 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredi imkanı sağlıyor. Eğer bu binanın konutun metrekaresi 100 metrekareyi aşarsa metrekareye göre faizsiz kredi sağlanmakta. Eğer bir vatandaş, 3 dairesi varsa bir daire için 500 bin lira hibe ve 3 daire için ise metrekaresine göre faizsiz kredi imkanından faydalanabilir."

Alan, gelecek günlerde proje kapsamında ilk konutun inşasının temelini atacaklarını bildirdi.

- "Müracaatların 6 bin 688 konut, 971'i ticari"

Depremzedelerin ilgi duyduğu projenin devletin yükünü alacağını ve inşaat sektörüne katkı sağlayacağını vurgulayan Alan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gaziantep'te bugüne kadar ofislerimize gelip bilgi amaçlı müracaat sayısı 1600 civarında. Fakat e-Devlet üzerinde müracaat sayımız 7 bin 659'dur. Bu müracaatların 6 bin 688'i konut, 971'i ise ticari başvurudur. Sahada yürüttüğümüz yoğun çalışmalarda kırsal ve merkezde evi orta ve ağır hasarlı olan vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu yerinde dönüşüm talep ediyor, komşuluk ilişkilerinden, mahallesinden ve bulunduğu ortamdan kopmak istemiyor."

- Depremzedeler projeden memnun

İslahiye ilçesindeki "Yapım ve Dönüşüm" ofisinde projeye başvuran İbrahim Çetin ise birçok yakınını kaybettiği depremde yıkılan 3 dükkan ve 3 dairesi için yerinde dönüşüm projesine başvurduğunu ifade etti.

Depremde evi yıkılan Bilal Şahin de başvurusunu yaptığını anlatarak, "Tekrar ev sahibi olmak istiyoruz. Projeden çok memnunuz. Tekrardan evimize sahip olursak daha da mutlu oluruz." diye konuştu.

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