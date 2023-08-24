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Kamu-Sen: Hakem Kurulu'nda yerimizi alacak, düşüncelerimizi ifade edeceğiz

"Türkiye Kamu-Sen'in bütün uyarılarına rağmen bir türlü pazarlık masasına dönüştürülmeyen toplu sözleşme masası, 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, aileleriyle 25 milyon vatandaşımızın umutlarının başka bahara kalmasına neden olmuştur"- "Türkiye Kamu-Sen olarak, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecini en verimli şekilde değerlendirmek ve kamu çalışanlarına yeni kazanımlar eklemek amacıyla Hakem Kurulu'nda da yerimizi alacak ve düşüncelerimizi ifade edeceğiz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 13:29, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 13:30
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Kamu-Sen: Hakem Kurulu'nda yerimizi alacak, düşüncelerimizi ifade edeceğiz

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Türkiye Kamu-Sen'in bütün uyarılarına rağmen bir türlü pazarlık masasına dönüştürülmeyen toplu sözleşme masası, 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, aileleriyle 25 milyon vatandaşımızın umutlarının başka bahara kalmasına neden olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci, müzakere süreci tamamlanan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesine ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Toplu sözleşmenin, bundan önceki 6 dönemde olduğu gibi "hayal kırıklığıyla" sonuçlandığını belirten Kahveci, hizmet kollarında anlaşma sağlandığından Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna yalnızca 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin maaş artışı konusunun taşınacağını ifade etti.

Çoğunluğu kamu işveren tarafını temsil eden Kurul'dan hükümetin önerisi dışında bir maaş zammı çıkma ihtimalinin bulunmadığını bildiren Kahveci, şöyle devam etti:

"Bu durumun en önemli sebebi, 22 günlük süreyi havanda su döverek geçiren ve bir türlü konuları masaya getirip madde madde tartışmayan basiretsiz yetkili konfederasyondur. Türkiye Kamu-Sen'in bütün uyarılarına rağmen bir türlü pazarlık masasına dönüştürülmeyen toplu sözleşme masası, 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, aileleriyle 25 milyon vatandaşımızın umutlarının başka bahara kalmasına neden olmuştur."

Kahveci, uzlaşmaya varılan genel konulara ilişkin 50 başlığın büyük çoğunluğunun geçmişte karar altına alınan konulardan ibaret olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Kamu-Sen olarak, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecini en verimli şekilde değerlendirmek ve kamu çalışanlarına yeni kazanımlar eklemek amacıyla Hakem Kurulu'nda da yerimizi alacak ve düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Ancak 3 haftalık toplu sözleşme sürecini heba ederek milyonların umutlarını yerle bir eden, çalışan ve emeklileri enflasyonun dahi altında bir zamma mahkum bırakan, 2012'den beri toplu sözleşme görüşmelerini adeta bir fiyaskoya dönüştüren sözde yetkili sendikaların basiretsizliğini de bir kere daha tarihe not düşeceğiz. Ne yazık ki yetki ve toplu sözleşme sistemi değişmediği sürece memurlarımız benzer sonuçları yaşamaya devam edecek."

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