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Rusya'da düşen uçağın son anlarında yükselip alçaldığı tespit edildi

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de içinde bulunduğu, dün Rusya'nın Tver bölgesinde düşen uçağın, düşmeden hemen önce gökyüzünde yükselip alçaldığı belirlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 13:40, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 13:57
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Rusya'da düşen uçağın son anlarında yükselip alçaldığı tespit edildi

Uçuş takip sitesi Flightradar24'ün verilerine göre, uydu konumlama sistemi ADB-S ve seyrüsefer takip sistemi MLAT aracılığıyla alınan sinyallerden, özel jette kalkıştan sonra irtifa değişimleri tespit edildi.

Alınan ilk veriye göre 28 bin fit seyir yüksekliğine doğru tırmanan uçak, bir süre bu irtifada seyrettikten sonra 30 bin 100 fite yükseldi, kısa süre sonra 27 bin 500 fite indi.

Daha sonra tekrar 29 bin 300 fite yükselen ve bir kez daha dengeli seyreden özel jet, ilk veriden 34 dakika sonra 19 bin 725 fite kadar alçaldı.

Özel jetin konumuna ilişkin veri sonrasında kesildi ancak yükseklik, hız, dikey hız ve otomatik pilot ayarları verisine ulaşıldı.

Flightradar24, uçağın son 32 saniyelik yükseklik verisini aldığı anları grafik halinde de yayımladı.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver'de düşen özel jette Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de aralarında bulunduğu 10 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

Wagner'e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.

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