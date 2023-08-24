Bilecik'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 13:58, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 13:59
Bilecik-Eskişehir kara yolundaki Ertuğrulgazi ile Osmangazi tünelleri arasında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kara yoluna yakın mesafedeki yangının söndürülmesi için bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan helikopterle de müdahale edilen yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.