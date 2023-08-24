Ağrı'da serinlemek için nehre giren çocuk boğuldu
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde serinlemek için Murat Nehri'ne giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 14:17, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 14:18
Kumluca köyü yakınlarında serinlemek için nehre giren Baran Özer (14), bir süre sonra gözden kayboldu.
Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan arama kurtarma çalışması sonucu sudan çıkarılan Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Özer'in cenazesi, Taşlıçay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.