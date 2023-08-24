Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Sarıgöl ve Alaşehir'deki devlet hastanelerine sevk etti.

Devrilen römorktaki Nahide K. (44) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler ile römorkta bulunan D.K. (7) ve G.K. (20) yaralandı.

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