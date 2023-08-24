Mehmet Şimşek: Kararlıyız, fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz!

Bakan Şimşek, TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının ardından "Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net