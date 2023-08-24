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Fukuşima santralinin işletmecisi ithalat yasağından zarar görenlere tazminat ödeyecek

Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi (TEPCO), Japonya'nın Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlaması nedeniyle Çin'in bu ülkeden gelen tüm deniz ürünlerine getirdiği ithalat yasağından zarar görecek Japon firmalara tazminat ödemeye hazırlandıklarını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 15:15, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 15:09
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Fukuşima santralinin işletmecisi ithalat yasağından zarar görenlere tazminat ödeyecek

Fukuşima'daki nükleer santrali işleten TEPCO'nun Başkanı Kobayakawa Tomoaki, Çin'in bugünden itibaren Japonya'dan yenilebilir ürünler dahil tüm deniz ürünlerinin ithalatını yasaklamasına ilişkin açıklama yaptı.

Kobayakawa, TEPCO'nun, Japon işletmelerine "yabancı hükümet" tarafından uygulanan ithalat yasağı nedeniyle uğrayacakları zararları tazmin etmeye hazırlandığını duyurdu.

Çin'in Japonya'nın en önemli ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Kobayakawa, söz konusu yasağın en kısa sürede kaldırılması için atık suyun tahliyesine ilişkin bilimsel açıklamalar sunarak elinden geleni yapacağını kaydetti.

- Tahliye bugün başlamıştı

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 22 Ağustos'taki kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine 24 Ağustos'ta başlanacağını bildirmişti.

Santralin işletmecisi TEPCO'dan yapılan açıklamada, boşaltma işleminin bugün yerel saatle 13.00'te başladığı duyurulmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japon hükümetinin, eleştirilere ve karşı çıkışlara rağmen tek taraflı boşaltma işlemine başlamasını "küresel kamu çıkarını hiçe sayan son derece bencil ve sorumsuz bir eylem" olarak niteleyerek kınamış ve protesto etmişti.

Bakanlık, Çin'in deniz ekolojisi, gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması için gerekli tedbirleri alacağını bildirmişti.

- Çin, Japonya'dan gelecek deniz ürünlerine ithalat yasağı getirmişti

Çin, Japonya'nın, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif atık suyu okyanusa boşaltmaya başlamasının ardından bu ülkeden tüm deniz ürünlerinin ithalatını durdurduğunu açıklamıştı.

Gümrükler Genel İdaresinden yapılan açıklamada, Çin Gıda Güvenliği Yasası ve uygulama düzenlemeleri, İthal ve İhraç Gıdaların Güvenliğine İlişkin Önlemler Yönetmeliği, Dünya Ticaret Örgütünün Sağlık ve Bitki Sağlığı Tedbirlerinin Uygulanması Sözleşmesi uyarınca, 24 Ağustos'tan itibaren Japonya'dan yenilebilir ürünler dahil tüm deniz ürünlerinin ithalatının durdurulduğu belirtilmişti.

- İlk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık su okyanusa boşaltılacak

Japonya, daha önce açıklanan plana göre, ilk aşamada 7 gün içinde 7 bin 800 ton atık suyu okyanusa boşaltacak. Mart 2024'e kadar toplam 31 bin 200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor.

Plan, bölgede yaşayan balıkçıların ve çevre koruma aktivistlerinin yanı sıra başta Çin olmak üzere komşu ülkelerin tepkisine sebep oluyor.

Tokyo hükümeti, eleştirilere karşı, okyanusa tahliyesi planlanan radyoaktif atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, böylece sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların 40'ta 1'i kadar altında olduğunu savunuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz'da yayımladığı raporda, Japonya'nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki 4 nükleer reaktörden 3'ünde hasara yol açmış, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi "tahliye bölgesi" ilan edilmişti.

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