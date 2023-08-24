Basın mensupları Çanakkale'deki orman yangınını havadan görüntüledi

Ekinlerin sahada havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü de gözlendi.

Havadan yapılan tur sırasında yangının ilk çıktığı Damyeri mevki ve sonrasında rüzgarın etkisiyle yayıldığı 15 kilometrelik hattaki alanlar görüldü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, kentteki orman yangınına ilişkin basın açıklamasının ardından, basın mensupları Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu bulunan helikopterlerle yangın sahasını görüntülemek için keşif helikopterleriyle havalandı.

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