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Tatile gitmeyen öğretmenler okul sıralarını yeniledi

Muş'ta tatile gitmeyerek okulda kalan öğretmenler eskiyen okul sıralarını kendi elleri ile onararak 800 bin liraya mal olacak malzemeyi 12 bin liraya tamir etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 15:42, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 15:45
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Tatile gitmeyen öğretmenler okul sıralarını yeniledi

Hasköy ilçesindeki fedakar öğretmeler, öğrencilerin daha kaliteli bir ortamda eğitim öğretim görebilmeleri için onarım çalışmasına başladı. Hasköy ilçesine bağlı 9 sınıftan oluşan Gökyazı İlk ve Ortaokulundaki öğretmen ve idareciler, onarım çalışması yaparak okulu yeni sezona hazırlıyor. Okulda eskiyen sıraları değiştirmek için piyasa araştırması yapan okul idarecileri, 800 bin liralık maliyetle karşılaşınca kolları sıvadı. 12 bin liraya aldıkları malzemelerle sıraları zımparalayan ve vernikleyen fedakar öğretmenler, öğrencilerin daha kaliteli bir ortamda eğitim öğretim görebilmelerini sağladı.

Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, sıra ve masaların elden geçirilmesinin tamamıyla kamu yararı düşünülerek yapılan bir iş olduğunu ifade ederek, okulun 2-3 yıl daha sıra ve masa ihtiyacının da bu çalışmayla giderildiğini söyledi. Bozyel, "Biz yeni sıra almak için piyasa araştırması yaptık. Öğrenci sıra ve masalarının bir takımının 4 bin lira olduğunu ve bunun kamu adına çok ciddi bir külfet getirdiğini tespit ettik. Okulda görev yapan arkadaşlarımız sıraların onarımını yapabileceklerini söylediler. İşin takipçisi olduk ve bugün de gördük ki sıralarımız sıfır gibi olmuş durumda. Kurum olarak çok mutlu olduk. Ekstra bir kamu zararı oluşmadan çok güzel çalışma yaptıklarını gördük. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Okulu yaklaşık 800 bin TL'lik masraftan kurtardıklarını ifade eden Bozyel, okulda toplamda 200 takım sıra ve masa olduğunu belirterek, "Bunların tamamı onarımdan geçirildi. Bununla ilgili piyasa araştırması yaptık ve yenisini almaya kalkmamız halinde 800 bin liranın üzerinde maliyet olacaktı. Arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucu kendilerinin bu işi çok cüzi bir miktarda sağlanmış oldu" şeklinde konuştu.

Gökyazı İlk ve Ortaokulu Müdür Vekili Kenan Kaygın tatile gitmeyerek okulda kaldıklarını ifade ederek, "Eğitim öğretim olarak biz elimizden geldikçe öğrencilerimize destek veriyoruz. Okulda görev yapan öğretmen arkadaşlarımızla birlikte okulumuzun deforme olan sıra ve masalarını düzeltip eğitim öğretime hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin fiziki anlamda daha iyi bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak için çaba gösterdik. Devletimize ek bir maliyet doğmadan arkadaşlarımızın el becerisiyle deforme olan sıralarımızı onardık ve eğitim öğretime hazır hale getirdik. Sıra ve masaları zımpara yardımı ile deforme olan yerlerini onardık. Tatile çıkmayarak burada kaldık. Yaz tatilimizde okulumuzun eksiklerini gidererek geçirdik" ifadelerini kullandı.

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