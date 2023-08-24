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Minibüsün çarptığı 17 yaşındaki scooter'lu çocuk öldü

Sivas'ta seyir halindeki scooter'lu çocuk ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 16:05, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 16:50
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Minibüsün çarptığı 17 yaşındaki scooter'lu çocuk öldü

Edinilen bilgilere göre, kaza kent merkezi Mecnun Otyakmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Alperen Aydın isimli scootter kullanan çocuk ile Y.B. idaresindeki 58 ADE 312 plakalı Isuzu servis minibüsü kavşakta çarpıştı. 17 yaşındaki çocuk kazada ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, buradan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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