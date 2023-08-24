Eskişehir'deki orman yangınına neden olan çiftçi serbest bırakıldı

Seyitgazi İlçesi'ne bağlı Kümbet ve Oynaş mahalleleri arasında Mevlüt T.'ye ait tarım arazisinde balya makinesinden çıkan kıvılcım sonucunda yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, yakındaki ormanlık alana sıçradı. Bölgedeki ormanlık alanda etkisini gösteren ve hızla büyüyen yangından 300 hektarlık alan etkilendi.

Bir yandan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ederken, jandarma ekipleri de yangının çıkış kaynağı olan tarım arazinin sahibini gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 65 yaşındaki Mevlüt T., Eskişehir Adliyesi'ndeki savcılık ifadesinin ardından, 'Taksirle orman yangınına neden olmak' suçu çerçevesinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Suçlamaları kabul etmeyen Mevlüt T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Hemen yangın tüpleriyle müdahale ettik ancak rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı"

Seyitgazi İlçesi'nde 300 hektarlık alanın etkilendiği orman yangının çıkmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında işlem başlatılan çiftçi Mevlüt T.'nin ilk ifadesinde, "Balya makinesinin tırmık kısmında birden alev çıktığını gördüm. Bunun sebebi balya tırmığına denk gelen taş veya benzeri bir cisim olabilir. Biz hemen yangın tüpleriyle müdahale ettik. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler yayıldı. Engelleyemedik. Bu konuda şahitlerimde var. Suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.