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Erdoğan: Yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefet en büyük dileğimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Türkiye'nin, siyaset mühendisliği ürünü kurgulardan kurtulup, yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması, en büyük dileğimizdir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 18:33, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 18:34
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Erdoğan: Yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefet en büyük dileğimiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle sıralanıyor:

Sizleri kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan sizlerin vasıtasıyla 85 milyon vatandaşımın her birine selamlarımı iletiyorum.

Vatanımızın bekası için askerinden polisinden tüm güvenlik güçlerimize selamlarımı gönderiyorum.

AK Parti olarak bugün gerçekten büyük bir gurur ve heyecanı yaşıyoruz. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak şiyarı ile 22 yıl önce çıktığımız kutlu yolda bir kilometre taşını daha bugün geride bırakıyoruz.

AK Partimiz hamdolsun bu sene 22. yaşını kutluyor. Bu vesile ile bir kez daha kuruluşundan itibaren AK Parti'de görev almış, davamızı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Rabbim bizleri inşallah ebedi alemde sevgililer sevgilisi peygamberimizin o kutlu sancağı altında buluşmayı bizlere nasip etsin.

Partimizin çatısı altında Türkiye'yi ve Türk milletine hizmet eden tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

AK Parti umutsuzluğun belirsizliğin ve yasakların karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye adeta güneş gibi doğmuştur.

Biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

İşçinin, esnafın geleceğini göremediğibir iklimde partimizin kuruluşunu ilan etmiştik.

Milletimiz bize ve partimize güven duydu. AK Parti ve AK Partili kadrolar da hamdolsu bu güvene gölge düşürmemiştir.

Bir siyasi hareketin asırlar boyunca karşılamayacağı hainliği, vandallığı biz sadece 22 yılda yaşadık.

Hayatın her alanında bizden önce yapılan hizmetlerin katbekat fazlasını iktidarlarımız dönemine sığdırmayı başardık.

Milletimize olan borcumuzu hep daha fazla çalışarak daha fazla koşturarak ödedik.

Son 22 yılda girdiğimiz 17 seçiimin tamamında bizden duasını esirgemeyen aziz milletime teşekkür ederim.

22 yıllık siyasi yolculuğumuzda kalibremize ve kalitemize uygun bir muhalefet bulamadık.

Bizimle 17 kez yarıştılar, her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milleti hafife almanın, aşağılamanın bedelini seçimi kaybederek ödediler.

Muhalefet, onca seçim yenilgisine rağmen hatalarından ders almadı. Milleti suçlama alışkanlıklarını terk etmediler.

CHP'li oligarkların aymazlıklarından dolayı umutsuzluk yaygınlaşmaktadır.

CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor. Kılıçdaroğlu ve avanesinin Türk milletine karşı hazımsızlığı bitmiyor.

Türkiye'nin tüm renklerine haiz tek parti AK Parti'dir. 85 milyonun partisiyiz. Tüm vatandaşlarımız değerlidir., hürmet ve hizmete layıktır. Kalbi Türkiye için atan herkese kapımız da gönlümüz de açıktır.

CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir.

Türkiye'nin yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması en büyük arzumdur.

Kuruluşumuzun 22 yılını iftiharla geride bırakırken, rekorlarımız gibi hedeflerimizde büyüyor. Gençlerimize söz verdiğimiz gibi Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz.

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