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Yabancılardan MB'nin para politikası kararına övgü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonla mücadele kapsamında bugün tarihinin en güçlü adımlarından birini atarken, yabancı ekonomistler, söz konusu adımla birlikte TCMB'nin enflasyonu düşürme konusundaki ciddiyetinin net olarak anlaşıldığını ifade etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 19:09, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 19:09
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Yabancılardan MB'nin para politikası kararına övgü

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

TCMB duyurusunda, söz konusu karara gerekçe olarak, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmesi gösterildi.

- "TL'nin bugünkü eğilimi, dolar karşısında gelecek haftalarda bir rallinin başlangıcı olabilir"

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TCMB, piyasa beklentilerini önemli ölçüde aşarak, faizleri belirgin şekilde yükselterek enflasyonu kontrol altına alma konusundaki kararlığını yatırımcılara çok güçlü bir sinyalle gönderdi." dedi.

TL'nin, bugünkü kararın ardından dolar karşısında en iyi performans sergileyen para birimi olduğuna işaret eden Matys, bu durumun TL üzerindeki güveni yeniden tesis etmede önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Matys, TL'nin bugünkü eğiliminin dolar karşısında gelecek haftalarda bir rallinin başlangıcı olabileceğini ifade ederek, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yorumlarının da yakından takip edileceğini söyledi.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de TCMB'nin, politika faizini beklentilerin oldukça üzerinde 750 baz puan artırarak güçlü bir hamle yaptığını belirtti.

- Citi: Model portföyümüzde TL ağırlık azalt tavsiyemizi nötre yükseltiyoruz

ABD'nin önde gelen bankalarından Citi'nin TCMB faiz kararının ardından müşterileri için hazırladığı notta, "Bugünkü sürpriz faiz artışı sonrasında dolar/TL alım pozisyonlarımızı kapatıyor ve model portföyümüzdeki TL ağırlık azalt tavsiyemizi TL nötr seviyeye yükseltiyoruz. TCMB'nin KKM'yi azaltmaya yönelik hafta sonu duyurduğu makroihtiyatı tedbirlerden sonra haftanın başlarında dolar/TL'de alım pozisyonu açmıştık. Ancak bugünkü sürpriz faiz artışından sonra bu işlemlerimizi (26,06'dan yüzde eksi 4,49 toplam kayıpla) kapatıyoruz. Politika yapıcılardan bu politika patikasının yeni istikameti ve sürdürülebilirliği konusunda ek yorumlar duymayı bekliyoruz. Ayrıca, model portföyümüzde TL ağırlık azalt tavsiyemizi nötre yükseltiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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