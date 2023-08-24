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Cami tuvaletine abonelik sistemi getirdi

Rize'de bulunan camiinin umumi tuvaletinde görev yapan Abdullah Çevrim'in yaptığı abonelik sistemi görenleri şaşırttı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 19:13, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 19:13
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Yeniköy Mahallesine bulunan Taşçıoğlu Camii'nde yaklaşık 38 yıldır umumi tuvaletin görevlisi olarak çalışan 5 kardeşten biri olan Samsunlu Abdullah Çevrim, cama yazdığı yazı ile görenleri hem şaşırttı hem güldürdü. Çevrim, kendisi ve çevrede bulunan esnafın kolaylık sağlaması için bir çözüm buldu. Bulduğu çözüm ile birlikte her gün umumi tuvaleti kullanan esnaf için abonelik sistemi başlattı. Camiye ait umumi tuvalete abone olanlar haftalık 30, aylık 150 TL ödüyorlar.

"Esnafa da kolaylık oluyor bana da kolaylık oluyor"

Esnafa kolaylık sağlamak için böyle bir yönteme başvurduğunu belirten Abdullah Çevrim, "Yaklaşık 38 yıldır 5 kardeş dönüşümlü olarak burayı bekliyoruz. Burada çevre esnaflar genelde haftalık ödüyorlar. Bazı kısım ise aylık ödüyor. Fiyat düzenlemesi olduğu için bende oraya yazı olarak koymayı tercih ettim. Gelen bakıyor. Fiyatını ona göre ödüyor. Esnafa da kolaylık oluyor bana da kolaylık oluyor. Olay bundan ibaret. Biz sonuçta burada temizlikçilik yapıyoruz. Söylemektense yazmak daha iyi. Sözde aktarmaktansa yazıyı adam okuyor. Onun da kalbi kırılmamış oluyor. Bende yorulmamış oluyorum. Bu kolaylık oldu. Kafam çok rahat" ifadelerini kullandı.

"Hem oranın idaresi açısından hem de bizim açımızdan kolay oluyor"

30 yıldır caminin yanında bulunan kuaförde esnaflık yapan Selahattin Köse, "Bu tuvalet ücreti var olan bir şeydi. Bu iş de bizim esnaflar için iyi oldu. Daha önceden de vardı. Biz esnaf olarak bazen haftalık veriyoruz. Bazen aylık veriyoruz. İkide bir gidip ihtiyacımızı gidiyoruz. Bununla beraber orada duran arkadaşımız için kolaylık oluyor. Bazen unutuyoruz. O tür sıkıntıları da ortadan kaldırmak için haftalık ve aylık olarak konuşuyoruz. Buda rahat oluyor. Hem oranın idaresi açısından hem de bizim açımızdan kolay oluyor" şeklinde konuştu.

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