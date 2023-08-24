Sağlık Bakanı Koca'dan YKS'de tıp fakültesini seçen öğrencilere tebrik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) ilk 100'e giren 38 öğrencinin tıp fakültesini seçtiğini bildirerek öğrencileri kutladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 19:27, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 19:27
Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS Türkiye birincisiyle ikincisi tıp fakültesine yerleşti. Geçen yıl ilk 10'a giren 2 kişi tıp fakültesini seçerken, bu yıl, ilk 10'da yer alan 5 kişi tıbbı seçti. İlk 100'e girenler içinde tıbbı tercihte geçen yıla göre 29 kişiden 38 kişiye artış oldu. Arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.