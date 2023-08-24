Sağlık Bakanı Koca'dan YKS'de tıp fakültesini seçen öğrencilere tebrik

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS Türkiye birincisiyle ikincisi tıp fakültesine yerleşti. Geçen yıl ilk 10'a giren 2 kişi tıp fakültesini seçerken, bu yıl, ilk 10'da yer alan 5 kişi tıbbı seçti. İlk 100'e girenler içinde tıbbı tercihte geçen yıla göre 29 kişiden 38 kişiye artış oldu. Arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.