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Sağlık Bakanı Koca'dan YKS'de tıp fakültesini seçen öğrencilere tebrik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) ilk 100'e giren 38 öğrencinin tıp fakültesini seçtiğini bildirerek öğrencileri kutladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 19:27, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 19:27
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Sağlık Bakanı Koca'dan YKS'de tıp fakültesini seçen öğrencilere tebrik

Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "YKS Türkiye birincisiyle ikincisi tıp fakültesine yerleşti. Geçen yıl ilk 10'a giren 2 kişi tıp fakültesini seçerken, bu yıl, ilk 10'da yer alan 5 kişi tıbbı seçti. İlk 100'e girenler içinde tıbbı tercihte geçen yıla göre 29 kişiden 38 kişiye artış oldu. Arkadaşlarımızı kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

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