Uzman çavuş kendisini darbeden 2 şahsı silahla vurdu
Tekirdağ Çorlu'da izinliyken kız arkadaşıyla sohbet eden uzman çavuş, aniden yanına yaklaşan kız arkadaşının yakınları tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğraması üzerine ateş açtı. Olayda yaralanan amca ile yeğeni hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 19:58, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 20:50
Olay, Esentepe Mahallesi Çorlu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde yaşandı.
İddiaya göre, izinli olduğu saatte kız arkadaşıyla sohbet eden uzman çavuş,
aniden yanına yaklaşan kız arkadaşının yakınları Ü.S. ile yeğeni Ş.S.'nin tekme
ve yumruklu saldırısına uğradı.
Darp edilen uzman çavuş, şahısların darp girişimine devam etmesi üzerine beylik
tabancasına davranarak ateş açtı.
Amca Ü.S. ve yeğeni Ş.S. bacaklarından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen
sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla ilçedeki hastanelere
kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.