Serinlemek için İznik Gölü'ne giren çocuk boğuldu

Bir süre sonra çocuğun cansız bedeni çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu.

İhbar üzerine olay yerine İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle Yenişehir'den gelerek İznik Gölü'ne giren Yusuf Akdeniz, bir süre sonra suda kayboldu.

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