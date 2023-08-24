Serinlemek için İznik Gölü'ne giren çocuk boğuldu
Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren 8 yaşındaki çocuk boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 20:14, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 20:15
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Yenişehir'den gelerek İznik Gölü'ne giren Yusuf Akdeniz, bir süre sonra suda kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine İznik Jandarma Komutanlığı'na bağlı bot timi ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bir süre sonra çocuğun cansız bedeni çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu.
Çocuğun yakınları göl kenarında fenalık geçirdi.