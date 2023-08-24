Muğla'da devlet hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devlet hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 20:30, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 20:31
Beldibi Mahallesi'ndeki Marmaris Devlet Hastanesi inşaatının bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bodrum kattaki inşaat malzemelerinin alev aldığı yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz ile müdahale etti.
Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın başka katlara sıçramadan söndürüldü.