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Muğla'da devlet hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devlet hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 20:30, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 20:31
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Muğla'da devlet hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Beldibi Mahallesi'ndeki Marmaris Devlet Hastanesi inşaatının bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrum kattaki inşaat malzemelerinin alev aldığı yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz ile müdahale etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu yangın başka katlara sıçramadan söndürüldü.

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