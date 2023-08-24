Muğla'da devlet hastanesi inşaatında çıkan yangın söndürüldü

Bodrum kattaki inşaat malzemelerinin alev aldığı yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 arazöz ile müdahale etti.

Beldibi Mahallesi'ndeki Marmaris Devlet Hastanesi inşaatının bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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