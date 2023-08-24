Hatay'daki Asi Nehri'nde ceset bulundu

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, cesedi Asi Nehri'nden çıkardı.

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