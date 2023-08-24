Hatay'daki Asi Nehri'nde ceset bulundu
Hatay'daki Asi Nehri'nde erkek çocuğuna ait ceset bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 21:01, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 21:07
Nehrin, Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahallesi mevkisinde, sudaki cesedi görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama ve Kurtarma Timi, cesedi Asi Nehri'nden çıkardı.
Kimliği belirsiz cesedin erkek çocuğuna ait olduğu belirlendi.
Ceset, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.