Osmaniye'de ambulansla çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı.

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