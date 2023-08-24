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Yüksekova'da mezarlıkta yer kalmadı, mezarlar yola taştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Esenyurt Mahallesi Muhtarı Selim Genç, ilçenin en büyük mezarlığında yer kalmadığını ve cenazelerin yola taşındığını belirterek duvar örülmesini istedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Ağustos 2023 22:08, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2023 22:22
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Yüksekova'da mezarlıkta yer kalmadı, mezarlar yola taştı

Esenyurt Mahallesi'nde yer alan mezarlık dolup yola taştı. Mezarları ziyarete gelen vatandaşlar duvar örülmesini istedi. Konuyla ilgili konuşan mahalle muhtarı Selim Genç, ilçenin en büyük mezarlığında yer kalmadığını söyledi. Muhtar Genç yaptığı açıklamada "Burası Yüksekova'nın büyük mezarlığıdır. Maalesef içinde yer kalmamış. Mezarlık dolup yola kadar taşmış. Defalarca söyledik, uyardık ama gördüğünüz gibi mezarlar yola kadar taşmış durumda. Hiçbir yerde böylesi mezarlıklar yoktur. 7/24 belediye personelleri, belediye yetkilileri buradan gelip geçiyor. Burada 2 tane çeşmemiz var ama maalesef onlar da akmıyor. Vatandaşlar da su kovalarını alıp karşıdaki evlerde su alıyorlar. Burayla ilgilenen hiç kimse olmuyor. Ben burada zenginlerimize, hayır severlerimize çağrıda bulunuyorum. Gelip beraber buraya duvar örelim. Ya gidin Van'a kadar böyle bir mezarlık bulamazsınız. Artık burası toz, toprak içinde. Mezarlık içine hayvanlar giriyor. Yoksa ölmüşlerimize en büyük saygısızlık olmuş oluruz. Lütfen gelip beraber duvar örelim yoksa artık bu yolda kazada meydana gelebilir." ifadesini kullandı.

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