Husumetli kuzenini tabancayla öldürdü

Olay, 16 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 697/19 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Adar Demir aralarına 'küfür ve tehdit meselesi' yüzünden husumet bulunan Doğucan Yılmaz'ı arkadaşının kullandığı kamyonette, yan koltukta gördüğü esnada yanında bulunan tabancayla açık olan camdan peş peşe ateş açtı. Karşı tarafın da ateş açmasıyla, şüpheli Demir olay yerinden kaçtı. Çevredekiler olayı polise ihbar ederken, Doğucan Yılmaz, bulunduğu kamyonetle Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olayın ardından gözaltına alınan Adar Demir, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Demir, tutuklandı.