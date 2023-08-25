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2023 Yılı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Atama Duyurusu yayımlandı

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 24 üncü ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 327'nci maddeleri kapsamında 10.08.2023 tarihli ve 81311107 sayılı makam onayı doğrultusunda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde görev almak üzere 2023 Eğitim Müfettiş Yardımcılığı "Yarışma Sınav Puanı" sıralaması esas alınmak suretiyle Eğitim Müfettiş Yardımcısı alımı gerçekleştirilecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 08:35, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 08:36
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2023 Yılı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Atama Duyurusu yayımlandı

Başvuru şartları ve atamaya ilişkin hususlar;

A. BAŞVURU ŞARTLARI

- 2023 yılı eğitim Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı sonucunda 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üstü puan alarak atamaya hak kazanan asıl adayların atamaları, yarışma sınavı puan üstünlüğüne göre belirlenen il kontenjanlarına, tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.

B. BAŞVURU İŞLEMLERİ

- Başvurular, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden Elektronik Başvuru

Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Bunun dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar en fazla 20 (yirmi) il tercihinde bulunabileceklerdir. Tercihlerinin dışındaki illere atanmak isteyenler "Tercihlerim dışında herhangi bir ile atanmak istiyorum." seçeneğini de seçebileceklerdir.

C. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Elektronik Başvuru Formunun doğru ve eksiksiz doldurulmasından başvuruyu yapan aday sorumludur. Adaylar, başvurusunun onay işlemlerini tamamlamadan il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabilecektir. Bilgi düzeltmesi yapılan adaylar, belirtilen takvim süreci içerisinde yeniden başvuru yapabilecektir. Ancak il milli eğitim müdürlüklerinin onaylamasından sonra hiçbir surette düzeltme yapılmayacaktır.

- Başvurular sırasıyla kurum, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacaktır.

- Elektronik Başvuru Formu, il milli eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra alınacak iki çıktıdan birinin örneği imzalanıp mühürlenerek adaya verilecek, diğer çıktı da özlük dosyasının bulunduğu birimde saklanacaktır.

- Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

D. ATAMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

- Eğitim müfettiş yardımcılığına atamalar Bakanlıkça yapılacaktır.

- Başvuruda bulunan adayların atamaları tercihleri de dikkate alınarak yarışma sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

- Puan yetersizliği nedeniyle tercihlerine atanamayan adaylar, Bakanlıkça uygun görülen bir ile atanmak istediklerini belirtmiş olmaları halinde atamaları bilgisayar kurası ile yapılacaktır. Bakanlıkça uygun görülen bir ile atanmak istediklerini belirtmeyenlerin atamaları yapılmaz ve bu adaylar atama haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.

- Atama işlemleri gerçekleştirilirken, sırasıyla adayların yarışma, yazılı ve sözlü sınav puanlarının üstünlüğü esas alınacaktır. Bu puanların tamamının eşit olması halinde, adayların yarışma sınavına başvuru tarihinin son günü itibarı ile hesaplanan hizmet puanları dikkate alınacak, bu puanın da eşit olması durumunda bilgisayar kurası ile atama yapılacaktır.

- Atama sonuçları Bakanlığımızın http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinden yayımlanacaktır.

- Ataması yapılan adayların, tebligat tarihinden itibaren ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde yeni görevlerine başlamaları gerekmektedir. Yasal süresi içerisinde göreve başlamayan adayların atamaları iptal edilecek ve bu sınav sonucuna dayalı tekrar atamaları yapılmayacaktır.

- İlgili mevzuatta belirtilen süre içinde göreve başlamayıp ataması iptal edilen adayların yerine, aynı alandaki yedek adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliğinin 14 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan süre içerisinde atama yapılacaktır.

- Ataması yapılan personele ilişkin kararnameler, Bakanlık tarafından MEBBIS (Atama Modülü) üzerinden Valiliklere gönderilecek ve en geç bir hafta içerisinde ataması yapılan personele tebliğ edilecektir. Göreve başlama işlemleri ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesi de göz önünde bulundurularak tamamlanacaktır.

E. BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuruların Alınması

04.09.2023 - 13.09.2023 (17:00'a kadar)

Atama Sonuçlarının İlanı

29.09.2023

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