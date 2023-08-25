25 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini, 2022 yılına dair yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerini açıklayacak.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek, atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlanması ve kortej yürüyüşü ile Şuhut Belediyesi Şehir Stadyumu Etkinlikleri'ne katılacak.

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