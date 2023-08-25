25 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları
25 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Şuhut Atatürk Evi'ni ziyaret edecek, atlı birliklerin Büyük Taarruz Karargahı'ndan İzmir'e uğurlanması ve kortej yürüyüşü ile Şuhut Belediyesi Şehir Stadyumu Etkinlikleri'ne katılacak.
(Afyonkarahisar/15.30-21.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'ın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları toplantısına katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.
(Jaipur)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini, 2022 yılına dair yıllık sanayi ve hizmet istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da temaslarda bulunacak.
(Kiev)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 3. haftası TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK maçıyla başlayacak.
(Konya/21.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 3. haftası Erzurumspor FK-Manisa FK maçıyla başlayacak.
(Erzurum/21.00)
3- 2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan'da sürecek.
(Budapeşte)