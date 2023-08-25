Ticaret Bakanlığı 1033 kadro ihdas edildi
Ticaret Bakanlığı 1033 kadro ihdas edildi. Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ağustos 2023 00:11, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2023 00:16
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
TİCARET BAKANLIĞINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 152
MADDE 1- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Ticaret Bakanlığı bölümüne eklenmiştir.
MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
24 Ağustos 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
LİSTE
KURUMU : TİCARET BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : TAŞRA